رئيس الأولمبية الليبية يستقبل أعضاء تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين

الزروق يستقبل أعضاء تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس، أعضاء تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين يتقدمهم رئيس التنسيقية محمود جبران، ونائبه فتحي الإمام، ومقرر التنسيقية محمد اقجام، وعضو المرأة بالتنسيقية انتصار بن عاشور.

وبحسب صفحة اللجنة الأولمبية فإن الدكتور جمال الزروق، أكد مساندته ودعمه التام الإعلاميين الرياضيين عامة وتنسيقية طرابلس بشكل خاص، مبديًا سعادته الكبيرة بتواجد كيان يضم كل الإعلاميين ويحفظ حقوقهم.

وأعطى الدكتور جمال الزروق تعليماته بشأن تكفل اللجنة الأولمبية بدعم حلقة النقاش التي ستنظمها تنسيقية طرابلس، السبت المقبل، التي سيكون عنوانها «المنتخب الليبي بين الواقع والطموح».

وحضر الاجتماع النائب الأول باللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، الذي أبدى دعمه الإعلاميين عامة والرياضيين خاصة، مؤكدًا وقوف اللجنة الأولمبية الليبية على أي خطوة من شأنها أن ترسي حقوق الإعلاميين الليبيين.