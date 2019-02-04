ميدو يكشف لأول مرة إصابته بالشلل

نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام «ميدو» (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث لأول مرة نجم الكرة المصرية ومدرب نادي الزمالك السابق ونادي الوحدة السعودي الحالي أحمد حسام «ميدو» عن إصابته بالشلل النصفي بعد إحدى مباريات فريقه الأسبق أياكس أمستردام الهولندي في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، حيث تعرض للإصابة في الدقيقة 28 من مباراة أبولون ليماسول في الدور الثاني من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2001-2002.

وقال ميدو عبر فيديو نشره على قناته الرسمية «يوتيوب» أمس الأحد: «من أصعب اللحظات التي مرت على حياتي، عندما سقطت على الأرض في قبرص في إحدى مباريات كأس الاتحاد الأوروبي، وفقدت الوعي تمامًا، ولم استعده سوى بالمستشفى في أمستردام، وجدت نصف جسدي الأيسر لا يتحرك إطلاقًا، وتعرضت لشلل نصفي في الجانب الأيسر بالكامل، عندما كان الطبيب يحقن جسدي كنت أشعر في الجانب الأيمن، ولا أشعر بشيء في الجانب الأيسر».

وأضاف: «عانيت من هذا الأمر لمدة أسبوع أو عشرة أيام، ثم أبلغوني أنني لا يمكن أن ألعب كرة قدم على الإطلاق لمدة ستة أشهر بالرغم من أنني كنت أشعر في هذا الوقت بأنني أتحرك بشكل طبيعي وتجاوزت كل المتاعب، وتوجهت إلى ليو بينهاكر المدير الرياضي لنادي أياكس، وطلبت اللعب على مسؤوليتي الشخصية، فرفض بسبب تعليمات الطبيب، لكني عقدت جلسة معهم في وجود والدي، ووقعنا على تعهد باللعب على مسؤوليتي الشخصية ومسؤولية والدي، والحمد لله ربنا ستر وحققنا الدوري الهولندي، والكأس والسوبر».