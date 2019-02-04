بالصور: رئيس هيئة الشباب والرياضة يستقبل الشلماني والمرابط من أجل 24 مارس

القنطري يستقبل الشلماني والمرابط (المركز الإعلامي)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، صباح اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، بحضور النائب الثاني حسين الحبيب المرابط.

وتم خلال الاجتماع واللقاء المهم مناقشة ومتابعة برنامج ورزنامة المنتخبات الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة.

كما تم مناقشة السبل الكفيلة لتسهيل نقل الجماهير الرياضية بما تسمح به السلطات التونسية لمؤازرة ومساندة المنتخب الوطني في مباراته المصيرية والمهمة أمام منتخب جنوب أفريقيا التي ستقام في الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس بتونس.

القنطري يستقبل الشلماني والمرابط (المركز الإعلامي)

القنطري يستقبل الشلماني والمرابط (المركز الإعلامي)