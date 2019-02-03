باني يكشف تحركات المنتخب لضم لاعبين جدد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 09:01 مساء
أبوبكر باني «يمين» في إجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صفحة الاتحاد)

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، لاعبي الأهلي طرابلس محمد الترهوني، ونادي الاتحاد ربيع الشادي، لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في تونس للاعبين المحليين، استعداداً لخوض مواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، أبوبكر باني، أن الجهاز استدعى الترهوني والشادي، بسبب طلب مدرب المنتخب الأولمبي رضا عطية، لضم بعض لاعبي المنتخب الأول، قبل مواجهته بالكاميرون، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وقال باني في تصريحات إعلامية: «الجهاز الفني للمنتخب الأول يضع خمسة لاعبين تحت المنظار لضم أي منهم إلى قائمة المنتخب في معسكر تونس المقبل».

يشار إلى أن «فرسان المتوسط» يواجه نظيره الجنوب أفريقي في 24 مارس المقبل في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز ليرفع رصيده إلى عشر نقاط متقدمًا بنقطة عن «الأولاد» ليتأهل إلى النهائيات، برفقة منتخب نيجيريا المتصدر للمجموعة بعشر نقاط وتتبقى له مباراة على أرضه مع سيشل.
 

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