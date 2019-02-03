الأهلي طرابلس يكسب المحلة بهدف «قديم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 05:31 مساء

فاز فريق الأهلي طرابلس، على المحلة بهدف نظيف، رغم تعادله بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب طرابلس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبدأت المباراة من الدقيقة 19 استكمالا للزمن المتبقي من اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي ولم يستكمل لاعتراض فريق المحلة على دخول الجماهير الأهلاوية، وهو ما يخالف قواعد المسابقة.

وكان الأهلي متقدمًا بهدف عبدالرحمن العمامي في الدقيقة الثانية من عمر الجزء الأول من اللقاء، إلا أن الجزء الثاني الذي استكمل اليوم انتهى بالتعادل السلبي.

واتسمت المباراة بالأداء السلبي، فغاب عنها الشق الهجومي لكلا الفريقين بعد أن كثفا تواجدهما في وسط الملعب دون العمل على تنفيذ المبادرات المباغتة على مرمى المنافس، فيما عدا الهجمة التي تحصل منها الأهلي على ركلة جزاء، أهدرها سالم  الدقيقة 88 .

ورفه الأهلي طرابلس رصيده إلى سبع نقاط من 5 مباريات، فيما توقف رصيد المحلة عند النقطة الثالثة في المركز 11 .

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