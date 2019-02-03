بالصور: رحيل رابع مدربي الصقور

المدرب صالح رحيل (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل ماراثون تغيير المدربين، آخرهم مدرب نادي الصقور صبري البوهالي الذي يلعب فريقه في دوري الدرجة الأولى، المنتظر انطلاقه خلال أيام.

وغادر المدرب التونسي صبري البوهالي، والذي لم يمض على تواجده ثلاثة أسابيع، وأعلنت إدارة الصقور تعاقدها مع المدرب الوطني صالح رحيل الذي درب التحدي الموسم الماضي.

ويعد صالح رحيل رابع المدربين الذين اتفقت معهم الإدارة، فقبل التونسي صبري البوهالي غادر قلعة الصقور عبدالحفيظ أربيش، والذي جاء بعد مفتاح المقيرحي.

فريق الصقور انتدب عديد اللاعبين منهم البرازيلي ليو والمصري زيزو، إضافة لبعض اللاعبين المحليين، كما شهدت أروقة الإدارة عدة تغييرات بإضافة بعض الأعضاء لمجلس الإدارة، كما تم تغيير منصب مدير الكرة بالنادي.

التونسي صبري البوهالي (أرشيفية : الإنترنت)

المدرب مفتاح المقيرحي (أرشيفية : الإنترنت)

المدرب عبدالحفيظ أربيش (أرشيفية : الإنترنت)