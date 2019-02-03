الككلي مساعدًا في جهاز النصر بعد الإبقاء على العيساوي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 03 فبراير 2019, 03:21 مساء
مدرب النصر والمنتخب الليبي فوزي العيساوي (أرشيفية : الإنترنت)

تم تكليف اللاعب الدولي السابق وابن نادي النصر محمد الككلي بمهمة مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
 
وسيباشر الككلي مهمته الجديدة عقب مباراة الفريق أمام فريق شباب الجبل غدًا الإثنين، وكانت إدارة النصر عينت المدرب القدير ونجم المنتخب السابق فوزي العيساوي مستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة في شؤون كرة القدم، مشيرة إلى السماح للعيساوي بممارسة مهامه مدربًا للمنتخب الوطني.

ورفضت إدارة النصر استقالة المدرب فوزي العيساوي التي تقدم بها بعد خروج الفريق من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» الأسبوع الماضي.

كما قررت اللجنة التسييرية بنادي النصر تكليف إسماعيل حسن بن إسماعيل بمهام مسؤول المخازن الخاصة بالنادي وإعفائه من مهماته السابقة كمشرف معدات.

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