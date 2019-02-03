الهلال يقلب خسارته لفوز مثير أمام دارنس

من تدريبات فريق الكرة الأول بالهلال (أرشيفية: الإنترنت)

قلب فريق الهلال تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع السادس، والتي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، السبت.

جاء الشوط الأول ليشهد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ففريق دارنس كان المبادر حيث سجل له حسام عبدالمجيد في الدقيقة 31، وعدل للهلال لاعبه أنيس المصراتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط من كلا الفريقين، وكان الهلال أكثر هجومًا من الأجنحة، وحصل من ضربة ركنية على تسجيل الهدف الثاني بواسطة لاعبه أنيس المصراتي في الدقيقة 84 الذي سجل ثنائية في المباراة.

وأخرج الحكم احريوده للاعب فريق الهلال إسلام الحجازي البطاقة الحمراء خلال الدقيقة 78 من زمن المباراة، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط، بينما بقي فريق دارنس بنفس رصيده السابق ثلاث نقاط.