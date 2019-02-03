تعادل في الأهداف والكارت الأحمر بين الوحدة والاتحاد المصراتي

فريق الوحدة لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

انتهت مباراة الوحدة وضيفه فريق الاتحاد المصراتي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الليبي لكرة القدم.

جاء الشوط الأول ليشهد التعادل السلبي دون أهداف أو أي فرص خطرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كان أفضل مع بدايته، حيث حصل فريق الوحدة على ركلة جزاء تقدم لها علاء القجدار وسجل منها هدف المباراة الأول.

وفي الدقيقة 36 منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الاتحاد المصراتي تقدم لها أمين أعمير وسجل منها هدف التعادل للاتحاد المصراتي.

ورغم محاولات الفريقين إحراز الفوز وسط فرص مهدرة انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق الوحدة برصيد 8 نقاط والاتحاد المصراتي 6 نقاط.

وأخرج الحكم عصام الجهاني البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق الاتحاد المصراتي علي اعبيد، كما تحصل اللاعب أحمد بن حامد من فريق الوحدة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني.