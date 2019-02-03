أمال اليد الليبية جاهزة لأفريقيا

منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)

يدخل المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد المعروف باسم منتخب الأمال من مواليد 2002-2003 تجمعه الثاني بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف المدربين أسامة المسلاتي وحاجي المالطي بداية من الخميس المقبل وحتى 11 من فبراير الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة المنطقة الأفريقية الأولى التي ستقام بتونس خلال الفترة من 13 وحتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر إلى جانب منتخب ليبيا.

وكشف الاتحاد الليبي لكرة اليد برنامج الاستعداد، حيث يشمل يوم الأربعاء 13 فبراير مباراة واحدة، والخميس مباراتين والجمعة مباراتين، على أن تقام كل مباراة من ثلاثة أشواط.



وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الليبي إلى مصر عقب المشاركة الأفريقية للدخول في بطولة البحر الأبيض المتوسط السادسة لكرة اليد التي ستقام بمدينة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 24 فبراير الجاري بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر ومصر والسعودية والإمارات والجبل الأسود وإيطاليا والمغرب ورومانيا وتركيا وفرنسا.

وضمت بعثة منتخب الأمال 18 لاعبًا هم: أبوبكر عبدالحميد - إبراهيم شوقي - محمد فتحي - عبدالمالك الدنباوي - خليفة إبراهيم - أمين غريبة - حمد فرج - وائل رويحة - إبراهيم عدنان - علي بلعم -المعتصم بالله كرشمان - يوسف غرور - إبراهيم المجبري - محمد الشويهدي - محمد إبراهيم - طارق الغرياني - عبدالرؤوف العباسي - أحمد التواتي.