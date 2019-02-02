سر ترحيل مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا 48 ساعة وإضافة الترهوني وشادي

جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

أضاف الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الترهوني واللاعب ربيع شادي لاعب وسط فريق الاتحاد للقائمة الرسمية استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في تونس ضمن ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال يونيو المقبل.



وعلمت «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن حارس فريق الاتحاد مراد الوحيشي واللاعب عبد الله بلعم لاعب الأهلي بنغازي سوف ينضمان للمنتخب الأولمبي.

وسيدخل المنتخب في تجمع عبر معسكر خارجي بتونس في 15 من شهر فبراير الجاري استعدادا لمباراة جنوب افريقيا المصيرية.

المباراة ستقام بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا بحسب الاتفاق بين الطاقم الفني ولجنة المنتخبات.

وجاء السبب الرئيسي في اختيار يوم الرابع والعشرين من مارس بدلا من الثاني والعشرين لاتاحة الفرصة أمام محترفي المنتخب الليبي للالتحاق بوقت كاف.

كما علمت «بوابة الوسط» أن لجنة المنتخبات ستعقد مؤتمرا صحفيا في الثاني عشر من شهر مارس لتوضيح كل ما يتعلق باستعدادات المنتخب الوطني.