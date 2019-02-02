تسريبات من الفيفا عن الكرة الليبية

أعلن الحكم الدولي ورئيس لجنة التحكيم السابق نصر الدين قرين رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الليبي في حالة إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال قرين في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن هناك توافقا من أندية الجنوب عليه كمرشح باعتباره يمثل المنطقة الجنوبية خاصة في وجود اتفاق سابق بين الأندية أن كل دورة انتخابية يكون الرئيس من منطقة وهذا دور الجنوب حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تسريبات من اتحاد الكرة تزعم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب بانتخابات بعد ثلاثة أشهر واعتماد اجتماع المرج دون الإفصاح عن فحوى رسالة الفيفا.