المدينة يعزز رصيده من النقاط بالفوز على الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 فبراير 2019, 03:29 مساء
جانب من منافسات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

عزز فريق المدينة رصيده من النقاط، بعد فوزه، مساء أمس الجمعة، على أرضية ملعب طرابلس، بعد إعادة صيانته، على فريق الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاء الشوط الأول ليشهد تقدم المدينة بهدفين دون مقابل، حيث سجل للمدينة اللاعب حسام العباني في الدقيقة 12، وجاء الهدف الثاني من ركلة الجزاء، وتقدم لها المعتصم أبوشناف، وسجل منها الهدف الثاني للمدينة في الدقيقة 29.

وجاء هدف الخمس في الدقيقة 85 من ضربة ثابتة، سجلها لاعب الخمس عبد الرحمن احريبش، ليرفع بذلك المدينة رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي الخمس بنفس رصيده السابق 7 نقاط.

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