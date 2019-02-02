التعادل السلبي يسيطر على الأهلي بنغازي والأخضر ضمن المؤجلات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 فبراير 2019, 03:23 مساء
جانب من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم بمشاركة الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

احتضن ملعب الأندلس بمساعد المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين فريقي الأهلي بنغازي والأخضر.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق الأخضر برصيد 13 نقطة، والأهلي بنغازي برصيد 8 نقاط، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تأجيل المباراة جاء على خلفية انشغال الأهلي بنغازي في المباريات الأفريقية، بداية من دوري الأبطال، قبل الخروج المبكر والدخول في ملحق البطولة الأفريقية الثانية «الكونفيدرالية» ليكرر الخروج المبكر، وتودع الأندية الليبية الأربعة المعترك الأفريقي وتتفرغ للمنافسات المحلية.

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