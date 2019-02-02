الأهلي طرابلس يستكمل مباراته أمام المحلة.. الأحد

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

يقام، غدا الأحد، بملعب طرابلس الدولى استكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، المتوقفة عند الدقيقة 13 بملعب طرابلس الدولي، في تمام الساعة الثالثة والنصف، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت المباراة توقفت بسبب دخول الجمهور الرياضي لملعب المباراة من داخل المدرجات، واشترطوا العودة للمباراة بخروج الجمهور، كما هو متفق عليه سلفًا، مما جعل الحكم يطلق صافرته معلنًا توقف اللقاء بنتيجته، تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثانية للاعبه عبدالرحمن الهمامي.