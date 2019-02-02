الأهلي طرابلس يستكمل مباراته أمام المحلة.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 فبراير 2019, 03:20 مساء
مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

يقام، غدا الأحد، بملعب طرابلس الدولى استكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، المتوقفة عند الدقيقة 13 بملعب طرابلس الدولي، في تمام الساعة الثالثة والنصف، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت المباراة توقفت بسبب دخول الجمهور الرياضي لملعب المباراة من داخل المدرجات، واشترطوا العودة للمباراة بخروج الجمهور، كما هو متفق عليه سلفًا، مما جعل الحكم يطلق صافرته معلنًا توقف اللقاء بنتيجته، تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثانية للاعبه عبدالرحمن الهمامي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية