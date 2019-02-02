قرعة نارية في دورى الدرجة الأولى الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 فبراير 2019, 03:12 مساء
جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

سحبت، صباح اليوم السبت، قرعة مباريات دورى الدرجة الأولى بمقر الأكاديمية الرياضية بطرابلس، وستنطلق أولى مباريات المسابقة، الخميس المقبل، بمشاركة 35 فريقا موزعين على خمس مجموعات.

المجموعة الأولى:
الشرارة - القرضابية - المهدية - الهلال سبها - النهضة - الأمل أوباري.
 
المجموعة الثانية:
المجد - الترسانة - وفاق صبراتة - أساريا - ترهونة - النصر زليتن - اليرموك.
 
المجموعة الثالثة:
الجمارك - الجزيرة - التصدي - المستقبل - الملعب الليبي - اتحاد الشرطة - الظهرة - أبي الأشهر.
 
المجموعة الرابعة:
الوحدة العربية - نجوم بنغازي - وفاق أجدابيا - المروج - النجمة - بنغازي الجديدة - الطيران - شمال بنغازي.

المجموعة الخامسة:
الصقور - القيروان - الأندلس - الأفريقي - نسور مرتوبة - المختار طبرق.

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