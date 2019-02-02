قرعة نارية في دورى الدرجة الأولى الليبية

جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

سحبت، صباح اليوم السبت، قرعة مباريات دورى الدرجة الأولى بمقر الأكاديمية الرياضية بطرابلس، وستنطلق أولى مباريات المسابقة، الخميس المقبل، بمشاركة 35 فريقا موزعين على خمس مجموعات.

المجموعة الأولى:

الشرارة - القرضابية - المهدية - الهلال سبها - النهضة - الأمل أوباري.



المجموعة الثانية:

المجد - الترسانة - وفاق صبراتة - أساريا - ترهونة - النصر زليتن - اليرموك.



المجموعة الثالثة:

الجمارك - الجزيرة - التصدي - المستقبل - الملعب الليبي - اتحاد الشرطة - الظهرة - أبي الأشهر.



المجموعة الرابعة:

الوحدة العربية - نجوم بنغازي - وفاق أجدابيا - المروج - النجمة - بنغازي الجديدة - الطيران - شمال بنغازي.

المجموعة الخامسة:

الصقور - القيروان - الأندلس - الأفريقي - نسور مرتوبة - المختار طبرق.