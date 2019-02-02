قرعة نارية في دورى الدرجة الأولى الليبية

سحبت، صباح اليوم السبت، قرعة مباريات دورى الدرجة الأولى بمقر الأكاديمية الرياضية بطرابلس، وستنطلق أولى مباريات المسابقة، الخميس المقبل، بمشاركة 35 فريقا موزعين على خمس مجموعات.
المجموعة الأولى:
الشرارة - القرضابية - المهدية - الهلال سبها - النهضة - الأمل أوباري.
المجموعة الثانية:
المجد - الترسانة - وفاق صبراتة - أساريا - ترهونة - النصر زليتن - اليرموك.
المجموعة الثالثة:
الجمارك - الجزيرة - التصدي - المستقبل - الملعب الليبي - اتحاد الشرطة - الظهرة - أبي الأشهر.
المجموعة الرابعة:
الوحدة العربية - نجوم بنغازي - وفاق أجدابيا - المروج - النجمة - بنغازي الجديدة - الطيران - شمال بنغازي.
المجموعة الخامسة:
الصقور - القيروان - الأندلس - الأفريقي - نسور مرتوبة - المختار طبرق.