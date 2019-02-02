الاشلم أمين صندوق الاتحاد الليبي لألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 فبراير 2019, 03:06 مساء
فاعليات الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لألعاب القوى (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لألعاب القوى اجتماعها العادي الأول لعام 2019 بصالة الأكاديمية الأولمبية الليبية بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال والذي تضمن في ملء فراغ أمين الصندوق حيث تم انتخاب محمد الاشلم بصفة أمين الصندوق للاتحاد الليبي لألعاب القوى واعتماد التعديلات المقترحة ومناقشة غلق مصروفات العام 2018 واعتماد مقترح مشروع الميزانية لعام 2019.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية بصفته مراقب صلاح مهني رئيس الاتحاد الليبي للهوكي مندوبا عن اللجنة الأولمبية الليبية.

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