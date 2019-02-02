تصريحات فاصلة للوزير الأول عن الرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار

الدكتور بشير أبوعجيلة محمد القنطري (فيسبوك)

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري إن من أولويات الهيئة تحسين وضع البنية التحتية للرياضة الليبية، مؤكدا أنه ومنذ استلامه وخلال ثلاثة أشهر أصبح هناك عمل جاد وسريع حيث سيتم الانتهاء نهاية شهر فبراير الجاري من صيانة ملعب طرابلس وأجدابيا بعد صيانة سريعة لهما.

وأضاف القنطري في تصريحات تلفزيونية لـ«قناة ليبيا روحها الوطن»، الجمعة، أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمنشآت الرياضية في الجنوب التي تعتبر متهالكة جدا، ولم تدخلها الصيانة منذ 15 عاما، وستشهد اهتماما كبيرا في الفترة المقبلة.

وأكد القنطري أنه رصد مبلغ 7 مليون دينار لصيانة ملعب النهر الصناعي بطرابلس ليعود للحياة من جديد، وقال إن صيانة كبيرة ستشهدها الملاعب والقاعات الرياضية على مستوى ليبيا بدعم من المجلس الرئاسي.

واختتم أن دعم الأندية الليبية ليس ملزمة بها الدولة، قائلا «مع ذلك سنقدم دعما ماليا وفق شروط محددة من الدولة»، فيما اعتبره مرحلة فاصلة في تصريحات الوزير المسؤول الأول عن الرياضة في ليبيا.