الاتحاد يعود بفوز ثمين من ملعب الزاوية

محمد زعبية لاعب فريق الاتحاد (صفحة الاتحاد)

عاد فريق الاتحاد بفوز ثمين من ملعب الزواية بنتيجة هدف دون رد، على فريق أولمبي الزاوية.

وهذا هو أول فوز يسجل في ملعب الزواية الذي يطلق عليه ملعب التعادلات، حين احتضن 8 لقاءات انتهت كلها بالتعادل.

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هدف فريق الاتحاد الوحيد جاء في الدقيقة 36 من زمن الشوط الثاني، عن طريق أكرم الزاوي، وهو أول هدف لهذا اللاعب في الدوري هذا الموسم مع فريق الاتحاد .

بهذه النتيجة انفرد فريق الاتحاد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بينما بقي فريق الأولمبي برصيده السابق نقطتين.