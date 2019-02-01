تغيير المدربين.. «طعنة» في ظهر الكرة الليبية

مازالت.. ظاهرة تبديل المدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، هي العلامة الفارقة، فبعد مرور خمس جولات فقط من المسابقة، سجلت عملية الإطاحة بالأجهزة الفنية 10 حالات، فيما يتبقى على انتهاء الدوري 18 جولة، ما يؤكد وجوب تسليط الضوء على ما تمثله هذه الظاهرة التي منشؤها مجالس إدارات الأندية، من أحد المعوقات الرئيسية في طريق نهوض كرة القدم الليبية.

«الوسط» تفتح ملف الإطاحة بالمدربين من الأندية، من خلال هذا التقرير الذي يرصد التأثير السلبي «ماديا–فنيا–إحترافيا».

البداية 10

رغم أن منافسات بطولة الدوري الليبى لم تدخل بعد مراحلها الحاسمة، إلا أن مسلسل إقالة ورحيل المدربين بدأ مبكرا، حيث عجلت النتائج السلبية والبداية المتعثرة لعدد من الفرق المحلية برحيل عدد من المدربين.

للأنوار السبق

فعلى صعيد فرق المجموعة الاولى كان فريق الأنوار الذي يخوض موسمه الثاني تواليا في دوري الأضواء أول الفرق التي أقالت مدربها المحلي ميكائيل النزال واستبدلته بالمدرب التونسي منير حريز في ثاني ظهور له بملاعبنا المحلية بعد تجربة أولى مع فريق النجمة.

وعلى نفس المنوال سار فريق الهلال، عندما أقال مدربه الشاب محمد الككلي الذي قاد الفريق الموسم الماضي، وتعاقد مع لاعبه السابق ناصر الحضيري الذي قاد الأهلي ببنغازي في الموسم الماضي إلى لقب وصيف بطل الموسم.

وفي تطور مفاجئ، وضع المدرب الوطني فوزي العيساوي، حدا لتجربته مع النصر الذي قاده لنيل بطولة الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي، وكانت مباراته أمام خليج سرت، أول أمس الأخيرة، بحجة التركيز في مهمته التاريخية بقيادة المنتخب الوطني في مباراته الفاصلة أمام جنوب أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 3019».

ورفض المدرب المصري محمد عودة تذكرة العودة لقيادة فريقه الأهلي ببنغازي عقب خروجه من الكونفدرالية حيث طار من مطار تونس مباشرة إلى القاهرة ليكلف الأهلي ببنغازي المدرب المساعد ونيس خير لإكمال المهمة.

الغربية أكثر

وعلى صعيد فرق المجموعة الثانية وضع فريق الأهلي طرابلس، حدا لعلاقته المتوترة مع مدربه الجديد القديم جمال أبو نوراة ليتعاقد مع التونسي طارق تابث وهو المدرب الثالث في مسيرة الفريق بعد رحيل إيهاب جلال الذي قاد الفريق في بداية المشوار المحلي والأفريقي وبعد علاقة زاهية امتدت إلى ثلاثة مواسم متتالية انتهت هذا الموسم مبكرا وعلى نحو مفاجىء رحلة المدرب علي المرجيني مع فريق السويحلي بمصراتة فيما غادر المدرب عبد المجيد الرمالي مهمته سريعا في أول تجربة له كمدرب مع فريق المحلة ليحل محله المدرب الوطني حسين الدالي الذي بدأ مشواره هذا الموسم مع فريق الخمس ليغادره وليتم تعويضه بالمدرب الوطني عماد الدهماني فيما ترك المدرب الشاب الحبيب الغابري مهمة تدريب الصاعد الجديد فريق أبوسليم ليعوض رحيله المدرب الوطني أكرم الهمالي الذي ساهم في قيادة الفريق في رحلة الصعود لأول مرة في تاريخه إلى دوري الأضواء صحبة زميله المخضرم ابوبكر باني وعاد المدرب التونسي منير شبيل إلى الواجهة ليتولى قيادة فريق الأولمبي بالزاوية بعد رحيل المدرب الوطني عادل شتيوي

حقيقة المسؤولية

إذا كان الجهاز الإداري في النادي هو المنوط بقيادة المؤسسة الرياضية، فهو من يختار الجهاز الفني (التدريبي) المناسب من وجهة نظره لتحقيق طموحات النادي، وفي المقابل فالجهاز الفني هو من يعمل على تحقيق هذه الطموحات.

وإذا كان الجهاز الإداري من قام باختيار الجهاز الفني، فلماذا يقوم بعد فترة وجيزة بإقالته بحجة أنه ليس بالكفوء، ما يكشف عن تناقض الرؤى، فمن قام بالاختيار هو من يستحق العقاب، وليس العكس، وإلا فيندرج القرار تحت شهوة ممارسة السلطة والهروب من المسؤولية، وكذلك إهدار المال العام.

أسباب الظاهرة

تشير الأبحاث التي تناولت هذه الظاهرة، إلى أن أسبابها يكمن في عدم توفر القدرة الفنية الكافية لدى كثير من الأجهزة الإدارية، كي تخضع قرار اختيارها للجهاز الفني إلى معايير وأسس فنية، ما يضمن الاستقرار الفني للفريق.غالبا لم تكن الرؤية واضحة لدى مجلس إدارة النادي، ما يحرمها من القدرة على تجهيز متطلبات الجهاز الفني لتحقيق الطموح. ومن خلال هذه الدراسة يتضح للجهاز الإداري مدى تناسب هذا الطموح مع الإمكانيات المتوفرة، ذلك أن الطموح وتحقيق الأهداف يتناسب تناسبا طرديا مع الإمكانيات المادية والفنية والعكس صحيح، وهذا الأمر يكاد يكون غائبا لدى كثير من الأجهزة الإدارية.

اختيار الجهاز الفني التي كما أسلفنا يجب أن تخضع لمعايير وأسس علمية، يجب أن تواكبها عملية إعطاء الفرصة الزمنية الكافية للجهاز الفني لكي يضع خططه العلمية التدريبية التي تتناسب مع إمكانات لاعبيه وبرامجه التي تكون من خلال الفترة الزمنية قابلة للتنفيذ، ذلك أن التخطيط السليم المدروس والمنفذ ومن فترة زمنية كافية للتنفيذ هو وحده الكفيل بتحقيق الأهداف وبلوغ النتائج المرجوة أما استعجال النتائج قبل نضوج وتوفر أسبابها، فهو في الغالب الأعم من أكبر دواعي الفشل والخيبة والخسران فالثمار لا تقطف ولاتؤكل قبل نضوجها.

شروط البقاء

إذا كانت الأندية الليبية تريد تعزيز بقائها وأحقيتها في التنافس وتحقيق الأهداف التنافسية، فذلك له متطلبات، أهمها التخصصية والاحترافية في عملية اختيار الجهاز الفني، بالقدر الذي يضمن الاستقرار الفني للفريق لأطول مدة ممكنة.