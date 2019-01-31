تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 31 يناير 2019, 09:36 مساء
طاقم التحكيم قبل أن يعلن إيقاف مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي الأهلي طرابلس موعد استكمال مباراته أمام المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وعبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال الأهلي: «ستستكمل مباراة الزعيم مع المحلة في تمام الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد 3 فبراير المقبل، على ملعب طرابلس».

وتوقفت المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين قبل الماضي، بقرار من حكم المباراة بعد اعتراض فريق المحلة على تواجد الجمهور داخل المدرجات، واشترطوا العودة للمباراة بخروج الجمهور كما هو متفق عليه سلفًا، مما جعل الحكم يطلق صافرته معلنًا توقف اللقاء بنتيجته «تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثانية للاعبه عبدالرحمن الهمامي».

 

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