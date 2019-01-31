طائرة الزعيم «تضرب» النصر وتدخل به إلى المربع الذهبي

فريق الطائرة الأول بالأهلي طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

انتزع فريق الطائرة الأول بالأهلي طرابلس فوزًا صعبًا من منافسه النصر، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بختام الدور السداسي لبطولة الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة.

وتبادل الفريقان الفوز في الأشواط حتى نجح الأهلي طرابلس في حسم الشوط الأخير لصالحه ليفوز بالمباراة «3 / 2»، «25 / 23 - 25 / 22 - 25 / 23 - 25 / 16 - 12/15».

يشار إلى أن الفريقين حسما تأهلهما إلى الدور الرباعي للبطولة، وحسمت مباراة اليوم ترتيب الفريقين، حيث حل الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما حل النصر ثالثًا برصيد 10 نقاط..

أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة، وتم تحديد هوية وترتيب الفرق المتأهلة إلى الدور الرباعي للتتويج بالبطولة في موسمها الجاري 2018 / 2019 .

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وأسفرت منافسات الدور السداسي عن تصدر فريق السويحلي للمسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 5 لقاءات، فيما جاء الأهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وحل النصر ثالثا برصيد 10 نقاط، بينما جاء الاتحاد المصراتي رابعًا برصيد 6 نقاط.