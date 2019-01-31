الأهلي طرابلس «يخطف» قلب دفاع الاتحاد

ساسي أبوعون «يمين» مع أسامة إشطيبة (صفحة الأهلي)

أعلنت إدارة النادي الأهلي طرابلس إنهاء صفقة التعاقد مع مدافع فريق الاتحاد، أسامة إشطيبة، لينضم اليوم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ«الزعيم».

وتسعى إدارة الأهلي طرابلس إلى دعم الفريق بعناصر الخبرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، سعيًا وراء العودة إلى القمة التي افتقدها الفريق الموسم الماضي بخسارته لقب الدوري الممتاز لصالح النصر، كما أنه دخل الموسم الحالي بالخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل حاليًا الترتيب الثامن في المجموعة الثانية للدوري الممتاز، برصيد أربع نقاط.

يأتي ذلك في ظل رغبة مجلس إدارة الزعيم في تدعيم الفريق بلاعبين من العيار الثقيل للمنافسة على لقب بطولة الدوري، إذ يحتل الزعيم حاليًا المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط.

