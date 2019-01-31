الككلي: أنا الأحق بمنصب النائب الأول بعد تصديق «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 31 يناير 2019, 06:27 مساء
من عمومية اتحاد الكرة التي أطاحت بالجعفري (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المرشح السابق على منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة لاتحاد الكرة الليبي، ناجي الككلي، الجمعية العمومية بالانعقاد لإقرار توليه منصب النائب الأول للرئيس الحالي عبدالحكيم الشلماني.

وقال الككلي: «كنت المرشح المنافس للشلماني على منصب النائب الأول للرئيس السابق جمال الجعفري، في انتخابات 2017، ونجح الشلماني، لكن الآن تمت الإطاحة بالجعفري وتولى الشلماني منصب رئيس الاتحاد، ولأن منصب النائب الأول شاغر، فإني أرى أنه من حقي أن أتصعد عن طريق الجمعية العمومية لأصبح النائب الأول بدلاً عن الشلماني».

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد كانت سحبت الثقة من جمال الجعفري كرئيس للاتحاد في نوفمبر الماضي، وأسندت المنصب للشلماني، لحين عقد جمعية عمومية وانتخابات جديدة، وهو ما صادق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس.

إنه يدعو الجمعية العمومية للنظر في طلبه بتكليفه بمنصب نائب الرئيس الأول بعد أن أصبح عبدالحكيم الشلماني الرئيس حاليًا بتزكية من الفيفا، حيث هو المنافس السابق للشلماني في انتخابات فبراير2017.

وقال إن هناك من يعرقل حقه من داخل اتحاد الكرة لأن يكون النائب الأول لأنه أحرز أصواتًا بعد عبدالحكيم الشلماني الذي أصبح رئيسًا للاتحاد قبل عامين ونفس أعضاء الاتحاد مستمرين.

وأنه سيستخدم الإجراءات القانونية في ذلك، خاصة وأن منصب النائب الأول شاغر حاليًا، وأنه سيصّعد الموقف.
 

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