إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 31 يناير 2019, 01:05 صباحا

عينت إدارة نادي النصر المدرب القدير ونجم المنتخب السابق فوزي العيساوي مستشاراً فنيًا لمجلس الإدارة في شؤون كرة القدم، مشيرة إلى السماح للعيساوي بممارسة مهامه مدربا للمنتخب الوطني.

ورفضت إدارة النصر الأربعاء استقالة المدرب فوزي العيساوي التي تقدم بها بعد خروج الفريق من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا القرار من إدارة النصر تقديراً للدور الوطني للعيساوي الذي يحتاج إلى  التركيز مع منتخبنا الليبي الذي تنتظره واحدة من أهم مبارياته القارية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 22 مارس، المؤهلة إلى كأس الأمم 2019 بالقاهرة.

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