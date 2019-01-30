قرعة «الشان» تفرض على ليبيا مواجهة تونس للتأهل إلى «إثيوبيا 2020»

من مباراة سابقة بين ليبيا وتونس في تصفيات كأس العالم (أرشيفية: الإنترنت)

اشترطت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي أُجريت مساء اليوم بالقاهرة، على المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، لكي يتأهل إلى نهائيات «الشان» المقرر إقامة نهائياتها في إثيوبيا في 2020، مواجهة منتخب تونس، ذهابًا وإيابًا، في المباراة رقم 13 من التصفيات.

وتقام مباريات الدور الأول من التصفيات بنظام الذهاب والعودة، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخب غينيا بيساو مع مالي، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب كاب فيردي مع موريتانيا، والمباراة الثالثة ستجمع ليبيريا والسنغال، والمباراة الرابعة تجمع بنين وتوغو، فيما يلتقي منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى مع تشاد في المباراة الخامسة.

وتلتقي تنزانيا مع السودان في المباراة السادسة، وكينيا مع بوروندي في المباراة السابعة، وجنوب السودان مع أوغندا في المباراة الثامنة، والصومال تواجه رواندا في اللقاء التاسع، وبوتسوانا في مواجهة السيشل في المباراة العاشرة.

وفي المباراة 11 يلتقي إي سواتيني مع مالاوي، وتلتقي الجزائر مع المغرب في المباراة 12«الفائز يتأهل مباشرة للبطولة»، وليبيا تواجه تونس في المباراة 13 «الفائز يتأهل مباشرة للبطولة».

الدور الثاني :

الدور الثاني:

الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية، والفائز من الثالثة مع غينيا، وتلتقي نيجيريا مع الفائز من الرابعة، وتتواجه النيجر مع كوت ديفوار، فيما تلتقي غانا مع بوركينا فاسو.

والفائز من المباراة الخامسة يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتواجه ساو تومي وبرينسيب منتخب الكاميرون، كما تلتقي غينيا الاستوائية مع الكونغو.

وسيلتقي الفائز من المباراة السادسة مع الفائز من السابعة، الفائز من الثامنة سيواجه الفائز من المباراة التاسعة.

وتلتقي زامبيا مع الفائز من المباراة العاشرة، وأنغولا تواجه الفائز من 11، وجزر القمر تلتقي ناميبيا، ومدغشقر مع موزمبيق، وجنوب أفريقيا تواجه ليسوتو، وموريسيوش مع موزمبيق.