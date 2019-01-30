قرعة «الشان» تفرض على ليبيا مواجهة تونس للتأهل إلى «إثيوبيا 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 08:58 مساء
من مباراة سابقة بين ليبيا وتونس في تصفيات كأس العالم (أرشيفية: الإنترنت)

اشترطت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي أُجريت مساء اليوم بالقاهرة، على المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، لكي يتأهل إلى نهائيات «الشان» المقرر إقامة نهائياتها في إثيوبيا في 2020، مواجهة منتخب تونس، ذهابًا وإيابًا، في المباراة رقم 13 من التصفيات.

وتقام مباريات الدور الأول من التصفيات بنظام الذهاب والعودة، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخب غينيا بيساو مع مالي، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب كاب فيردي مع موريتانيا، والمباراة الثالثة ستجمع ليبيريا والسنغال، والمباراة الرابعة تجمع بنين وتوغو، فيما يلتقي منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى مع تشاد في المباراة الخامسة.

وتلتقي تنزانيا مع السودان في المباراة السادسة، وكينيا مع بوروندي في المباراة السابعة، وجنوب السودان مع أوغندا في المباراة الثامنة، والصومال تواجه رواندا في اللقاء التاسع، وبوتسوانا في مواجهة السيشل في المباراة العاشرة.

وفي المباراة 11 يلتقي إي سواتيني مع مالاوي، وتلتقي الجزائر مع المغرب في المباراة 12«الفائز يتأهل مباشرة للبطولة»، وليبيا تواجه تونس في المباراة 13 «الفائز يتأهل مباشرة للبطولة».

الدور الثاني :

الدور الثاني:
الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية، والفائز من الثالثة مع غينيا، وتلتقي نيجيريا مع الفائز من الرابعة، وتتواجه النيجر مع كوت ديفوار، فيما تلتقي غانا مع بوركينا فاسو.

والفائز من المباراة الخامسة يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتواجه ساو تومي وبرينسيب منتخب الكاميرون، كما تلتقي غينيا الاستوائية مع الكونغو.

وسيلتقي الفائز من المباراة السادسة مع الفائز من السابعة، الفائز من الثامنة سيواجه الفائز من المباراة التاسعة.

وتلتقي زامبيا مع الفائز من المباراة العاشرة، وأنغولا تواجه الفائز من 11، وجزر القمر تلتقي ناميبيا، ومدغشقر مع موزمبيق، وجنوب أفريقيا تواجه ليسوتو، وموريسيوش مع موزمبيق.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
ليبيا
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة
ليبيا
كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر