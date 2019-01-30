التونسي منير احريز يعلن استقالته ويترك الأنوار في ذيل المجموعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 يناير 2019, 03:18 مساء
التونسي منير احريز (فيسبوك)

قدم التونسي منير احريز مدرب فريق الأنوار استقالته عقب مباراة الفريق أمام التحدي، أمس الثلاثاء، والتي خسرها بهدف دون مقابل، لتعد الخسارة السادسة للفريق هذا الموسم.

وأكد احريز في تصريحات صحفية أن فريق الأنوار يعاني العديد من المشاكل، من بينها عدم وجود ملعب قانوني، وأن الفريق يتدرب على أرضية ملعب كرة قدم خماسية، فضلاً عن أن عناصر الفريق لم تتقاض رواتبها منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن هناك قصورًا من إدارة النادي في إيجاد الحلول لعدد من المشاكل.

وكان احريز تسلم الفريق بعد الأسبوع الثاني من انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم ليترك الفريق في آخر ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط.

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