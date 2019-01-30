«باني» يمزق استقالته قبل مواجهة جنوب أفريقيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 30 يناير 2019, 02:45 مساء
باني يمزق استقالته عقب اجتماعه في اتحاد الكرة الليبي (المركز الإعلامي)

التقى صباح اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني بالمدرب الوطني أبوبكر باني  بحضور النائب الثاني حسين المرابط ومدير المنتخب سالم صولة ومساعد الأمين العام محمد قريميدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمسيرة المنتخب خلال المرحلة المقبلة وبرنامج تحضيراته وتقرر أن يستمر ويواصل المدرب الوطني أبوبكر باني مهامه برفقة المدرب العام فوزي العيساوي لقيادة المنتخب الوطني فى مباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا يوم 23 من شهر مارس المقبل بملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء مؤتمر صحفي للطاقم الفني والإداري للمنتخب الأول سيتم الإعلان عن موعده قريبًا كما حرص باني على تمزيق استقالته أمام الكاميرات في إعلان صريح لاستمراره والعدول عن قرار الرحيل المفاجئ ليواصل مهامه برفقة العيساوي.

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