بالصور: القنطري يتعهد بدعم الطائرة الليبية بقوة

القنطري خلال جلسته مع رجال الاتحاد الليبي للكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

أثنى، أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الشباب والرياضة الليبية دكتور بشير القنطري على الجهود المبذولة من الاتحاد الليبي للكرة الطائرة في النهوض باللعبة والرقي بمستواها الفني.

جاء ذلك خلال التقائه في مكتبه بطرابلس برئيس اتحاد الكرة الطائرة عدنان البكباك وأعضاء مكتبه التنفيذي.

وتعهد القنطري بالاهتمام بالمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة وبعرض دعمها ماديًا على المجلس الرئاسي للدولة وأيضًا بالعمل على إنشاء صالات رياضية جديدة فى عدد من المناطق.

وتم الاتفاق على ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب والناشئين في مختلف المناطق بليبيا خصوصآ التي تمتلك الخامات البشرية الجيدة مثل مناطق الجنوب.

القنطري خلال جلسته مع رجال الاتحاد الليبي للكرة الطائرة (المركز الإعلامي)