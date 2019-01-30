قمة مرتقبة فى سداسي الطائرة بين السويحلي والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 30 يناير 2019, 02:24 مساء
جانب من مشاركات الأهلي طرابلس في الكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بالصالة الكبرى في طرابلس مع الجولة الرابعة لسداسي الكرة الطائرة، عبر ثلاث مباريات.

الأولى تجمع الاتحاد المصراتي مع النصر، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي والتصدي، والمباراة الثالثة قمة مرتقبة تجمع المتصدرين الأهلي طرابلس والسويحلي.

الأهلى طرابلس 9 نقاط وأقرب الملاحقين السويحلي 8 والنصر 6 والاتحاد المصراتي 3 والأهلي بنغازي نقطة واحدة والتصدي دون نقاط.

وغدًا الخميس يتجدد الموعد مع آخر ثلاث مباريات فى  الجولة الختامية للسداسي، الأولى تجمع الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وتعقبها مواجهة بين الأهلي طرابلس والنصر، والمباراة الختامية تجمع السويحلي والتصدي.

الفرق الحاصلة على التراتيب الأربعة الأولى ستتبارى فيما بينها بنظام التجمع، ومن مرحلتين التجمع الأول فى ملعب الفريق الحائز على الترتيب الثاني، والتجمع الثاني في ملعب الفريق الحاصل على الترتيب الأول فى الدوري السداسي، والفريق الأكثر نقاطًا فى تجمعي الدوري الرباعي سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.

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