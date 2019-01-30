منتخب 2002 لكرة اليد يواصل استعداداته للأفريقية والمتوسط

منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)

يواصل منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 استعداده لبطولتي المنطقة الأفريقية التى تستضيفها تونس بداية من 13 فبراير المقبل وبطولة البحر المتوسط بمدينة بورسعيد المصرية التي ستنطلق في 17 فبراير.

وسيدخل الفريق معسكرًا في مدينة طرابلس بداية من 7 فبراير المقبل ويتواصل لأربعة أيام تحت إشراف المدربين أسامة عمران وحاجي المالطي.

قائمة المنتخب تضم 20 لاعبًا وهم: أبوبكر عبد الحميد وإبراهيم شوقي ومحمد فتحي وعبد المالك الديناوي وخليفة إبراهيم وأمين غريبه وحمد فرج ووائل رويحه وإبراهيم عنان وأنس الشريف وعبد الله أحمد وعلي بلعم والمعتصم بالله كرشمان ويوسف غرور وإبراهيم المجبري ومحمد الشويهدي ومحمد إبراهيم وطارق الغرياني وعبدالرؤوف العباسي وأحمد التواتي.

منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)