3 مباريات في الجولة الثانية لدوري اليد

مباراة لفريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

كشف اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد عن مباريات الجولة الثانية، والتي ستنطلق الإثنين المقبل بمباراة الشرطة والصباح بقاعة 17 فبراير بطرابلس، والثلاثاء ستقام مباراتان بقاعة 17 فبراير الاتحاد يستضيف الجزيرة، وبقاعة مصراتة المشعل يلتقي الأهلي طرابلس.

دوري اليد هذا الموسم يقام من 18 فريقًا موزعة على ثلاث مناطق، وسبق وفاز الأهلي بنغازي على الهلال 25 /23، ودارنس على الاستقلال 20 / 15، والمروج على الكرامة 35 / 14، والنجمة على قار يونس 30 / 18 والأهلي طرابلس على الاتحاد 19 / 13، والمشعل على الصباح 26 / 23، والأخضر على الكفاح 32 / 22، والجزيرة على الشرطة 26 / 22، وتعادل النصر وبنغازي الجديدة 18 / 18.