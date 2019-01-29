أبوسليم يعود بالتعادل من صرمان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 29 يناير 2019, 10:29 مساء
فريق أبوسليم الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

عاد فريق أبو سليم بتعادل ثمين من ملعب أم الربيع بصرمان، بعد تعادله مساء اليوم مع فريق رفيق بهدف لمثله ضمن منافسات الاسبوع السادس للدوري الليبي .

بهذه النتيجة رفع ابو سليم رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما توقف رفيق عند النقطة الرابعة.
 

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