أبوسليم يعود بالتعادل من صرمان

عاد فريق أبو سليم بتعادل ثمين من ملعب أم الربيع بصرمان، بعد تعادله مساء اليوم مع فريق رفيق بهدف لمثله ضمن منافسات الاسبوع السادس للدوري الليبي .
بهذه النتيجة رفع ابو سليم رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما توقف رفيق عند النقطة الرابعة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء