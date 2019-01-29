حسم الطعن في مباراة المحلة وأهلي طرابلس

من مباراة سابقة بين أهلي طرابلس والمحلة (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الطعن المقدم من نادي المحلة على مباراته أمام أهلي طرابلس من حيث المضمون، فيما قبلت الطعن من حيث الشكل.

وجاء قرار لجنة المسابقات، اليوم، باستكمال الوقت المتبقي من المباراة التي توقفت في الدقيقة 13 وبنفس النتيجة التي توقفت عندها المباراة بتقدم الأهلي طرابلس بهدف.

ويشار إلى أن الحكم قرر إيقاف مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بسبب دخول جماهير الأهلي إلى مدرجات الملعب، ما جعل فريق المحلة يعترض لأن المباراة قُرر لها مسبقًا أن تقام من دون جمهور.

كما قبلت المسابقات طعن الاتحاد المصراتي فى مباراته أمام السويحلي شكلا ورفضه موضوعا، لصحة إجراءات اللاعبين المطعون فيهم.

وغرمت لجنة المسابقات ناديي الخمس 500 دينار والسويحلي 1000 دينار.