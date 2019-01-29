تحديد موعد قرعة قدم الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 29 يناير 2019, 10:04 مساء
من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط » أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة ستجري قرعة دوري الدرجة الأولى ، السبت القادم  بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس .

وستنطلق مسابقة الدوري يوم الخميس السابع من شهر فبراير القادم، وسيشارك في هذا الموسم 31 فريقا من المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية .

وضمت مجموعة المنطقة الغربية 15 فريقا، هِي: «ابي الاشهر - الترسانة - التصدي – الزهراء – اليرموك – النصر زليتن – المجد – الملعب الليبي – الأمل ترهونة – اتحاد الشرطة - الجمارك – وفاق صبراتة – الجزيرة - المستقبل - أساريا ».

أما المجموعة الجنوبية فقد ضمت ستة فرق هي: «الشرارة والقرضابية والهلال والنهضة والأمل والمهدية».

وضمت فرق المجموعة الشرقية 14 فريقا هي: «نجوم بنغازي - وفاق أجدابيا - شمال بنغازي - المروج - بنغازي الجديدة - الوحدة العربية - النجمة - الطيران "وأندية الاتحاد الفرعي طبرق والجبل الأخضر وهى " الصقور -القيروان - الأندلس - نسور مرتوبة - الافريقي - المختار».
 

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