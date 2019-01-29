استقالة غامضة لأبوبكر باني من تدريب المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 06:52 مساء
أبوبكر باني «يمين» وفوزي العيساوي (صفحة اتحاد الكرة الليبي)

أعلن المدرب الوطني أبوبكر باني، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استقالته من منصبه.
ووفقًا لتقرير قناة «218»، فإن باني أكد لها استقالته من الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، دون أن يذكر أية أسباب لهذه الاستقالته، حسب ما نقلت صفحة «ريميسا».

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم كان اجتمع مع الجهاز الفني للمنتخب الذي يتولى تدريبه فوزي العيساوي وأبوبكر باني، للاتفاق على برنامج استعدادات المنتخب للمباراة الحاسمة للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019» أمام جنوب أفريقيا في 22 مارس المقبل.

وهناك أنباء تتردد حول سبب استقالة باني ترجع إلى تسمية المدير الفني للمنتخب، حيث كان هناك توجه ليكون العيساوي مديرًا فنيًا وباني مدربًا عامًا.

ويخوض المنتخب الليبي مباراة جنوب أفريقيا بأمل الفوز فقط ليصل للنقطة 10 ويتأهل لنهائيات البطولة برفقة نيجيريا المتصدرة للمجموعة الخامسة بعشر نقاط ويتبقى لها مباراة على أرضها مع المتذيل للمجموعة برصيد نقطة، فريق سيشل.
 

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