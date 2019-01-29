مدرب مدرسة الناشئين في طرابلس يطالب بوقفة حازمة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 29 يناير 2019, 03:17 مساء
الدكتور محمد كريمة المدرب العام للناشئين بمدرسة طرابلس (إنترنت)

طالب مدرب مدرسة طرابلس للناشئين لكرة القدم، محمد كريمة، بتنظيم عمل مدارس الناشئين التي تشهد فوضى كبيرة رغم وجود جهود متميزة من بعض المدارس.
 
وقال كريمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن «هناك سعي حاليًا لتنظيم المجال بإنشاء رابطة خاصة لمدارس الناشئين على مستوى طرابلس ثم على مستوى ليبيا بمبادرة من عدة مدربين».

وأضاف «بعض هذه المدارس أصبحت ذات جانب تجاري فقط من خلال جباية رسوم شهرية دون مردود فني جيد ودون وجود مدربين مؤهلين».

واختتم «أدعو الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني وضع مواصفات لهذه المدارس الخاصة التي بها مئات المواهب وأفصل أحيانًا من الأندية».

مدرسة الناشئين بطرابلس (إنترنت)
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