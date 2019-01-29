بالصور: الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يعقد اجتماعًا بطرابلس

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام (المركز الإعلامي)

عقد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، اليوم الثلاثاء، بطرابلس اجتماعًا مع مكتبه التنفيذي لمناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهم اللعبة.

الاجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو، والأمين العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، وأعضاء المكتب التنفيذي أحمد سوالم وصلاح الجمل وإبراهيم الحمودي وعادل الشناكية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد بناء الأجسام تفاصيل الاجتماع الذي تطرق لعدد من المواضيع المهمة، من بينها وضع روزنامة للموسم الرياضي الجديد من بطولات محلية ودورات تدريبية للمدربين والحكام والمشاركات الخارجية واستحداث بطولة النخبة.

كما تم التطرق للكثير من المواضيع المهمة التي تهم اللعبة، والتي سيعلن عنها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام خلال الأيام المقبلة.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام (المركز الإعلامي)