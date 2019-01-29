المنتخب الأولمبي يعلن نبأ فاصلاً قبل مواجهة نيجيريا

جانب من مباريات ودية سابقة للمنتخب الليبي الأولمبي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم الأولمبي، كمال الترهوني، ختام معسكر المنتخب المحلي بمدينة الخمس كمرحلة أولى؛ استعدادًا لملاقاة منتخب نيجيريا الأولمبي في مباراة الذهاب ضمن التصفيات المؤهلة لألعاب طوكيو الأولمبية.



وقال الترهوني في تصريح إلى «راديو الساعة»، اليوم الثلاثاء، «سيتم اختيار 23 رياضيًّا من بين 32 شاركوا في التجمع الأول وسيكون معسكرًا خارجيًّا الأيام المقبلة».

واختتم بالقول: «الترحيب بالنقد البناء قائم لخدمة المنتخب، أما الاتهامات بخصوص اختيارات بعض اللاعبين، فهو مرفوض وجمعيًا هدفنا نجاح المنتخب».