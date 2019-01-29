رئيس نادي الأهلي بنغازي يعلن استقالته

رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، استقالته عبر حسابه الخاص على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء؛ بسبب تراكم مشاكل النادي، ومن بينها عدم سداد رواتب ومستحقات اللاعبين ورحيل مدرب الفريق الأول محمد عودة دون أن يلتحق بالفريق في مدينة بنغازي.

وسبق ومر فريق الأهلي بنغازي بعدة أزمات آخرها الخروج الأفريقي، وهروب المحترف البوركيني فاروقا، بعد فترة من الاختفاء، ظهر المدافع البوركيني فاروقا المحترف السابق بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، وهو يوقِّع لنادي «المقاولون العرب» المصري، على عقد احتراف لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وترجع الواقعة إلى هروب المدافع البوركيني من صفوف النادي الليبي أثناء خوض معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان التحضير لمواجهات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، واختفى اللاعب دون النجاح في العثور عليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كغيره من زملائه اللاعبين.

وحصل فاروقا على جواز سفره وخرج من معسكر الأهلي بنغازي، قبل أيام من مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ32 بدوي أبطال أفريقيا، مستثمرًا معرفته بمصر وبعض وكلاء اللاعبين، لسابق لعبه في مصر وتحديدًا بنادي الشرقية، حيث أكدوا له صحة توقيعه لأي نادٍ آخر، لإثبات عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ ستة أشهر وهو ما تجرمه لوائح الاحتراف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح عقده لاغيًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ.