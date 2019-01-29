سلة الأهلي طرابلس والنصر في الصدارة

جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

لم يتبق إلا مرحلة واحدة ويتم التعرف على الفرق الستة المتأهلة للمرحلة الثانية، حيث صدر عن لجنة المسابقات باتحاد السلة الترتيب الموقت بالمجموعتين بعد أن لعب كل فريق 10 مباريات.



المجموعة الأولى تصدرها الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة بـ20 نقطة، ويليه الاتحاد 18 نقطة، وثالثًا اليرموك 15، والمدينة 14، والشباب 12، والوحدة 11.

والمجموعة الثانية الصدارة للنصر وبالعلامة الكاملة 20 نقطة، ويليه المروج 18 نقطة، وثالثًا الأهلي بنغازي 16، والهلال 13، وخالد بن الوليد 12، والتحدي 10 نقاط.



أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في كل مجموعة سيتأهلون للدور السداسي الذي سيقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة ذهاب فقط.