الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة سداسي الطائرة قبل الراحة

جانب من منافسات الأهلي طرابلس في الطائرة (المركز الإعلامي)

انفرد الأهلي طرابلس بصدارة سداسي الطائرة بعد فوزه أمس الإثنين في الجولة الثالثة على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /16، 25/ 23، 25/ 21).

وحقق النصر فوزه الثاني على حساب التصدي بثلاثية أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 20، 25/ 22، 25/ 21)، وفاز السويحلي على الأهلي بنغازي 3/ 2 كانت نتائجها (25/ 16، 23/ 25، 25/ 20، 21/ 25، 15/ 11).

الأهلى طرابلس 9 نقاط وأقرب الملاحقين السويحلي 8 والنصر 6 والاتحاد المصراتي 3 والأهلي بنغازي نقطة واحدة والتصدي رصيده خال من النقاط.

وتخلد جميع الفرق اليوم الثلاثاء للراحة، وغدًا الأربعاء سيتحدد الموعد مع الجولة الرابعة بثلاث مباريات، المبارة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والنصر ويعقبها لقاء الأهلي بنغازي والتصدي، والمباراة الثالثة الأهلي طرابلس والسويحلي.

والخميس آخر ثلاث مباريات الجولة الختامية للسداسي الأولي تجمع الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وتعقبها مواجهة بين الأهلي طرابلس والنصر، والمباراة الختامية تجمع السويحلي والتصدي.