أكثر من 500 مشارك في سباق العاصمة للعدو الريفي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 يناير 2019, 12:45 مساء
جانب من منافسات العدو الريفي لطلاب طرابلس (إنترنت)

تتواصل الاستعدادات والتنسيق بين اللجنة المنظمة لسباق العاصمة للعدو الريفي وعميد بلدية أبوسليم الذي أعطى تعليماته بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح السباق الذي سيقام بغابة النصر بطرابلس في فبراير المقبل لمسافة 10 كلم.

وفي تصريح لمصدر من اللجنة المنظمة للسباق التي يترأسها عادل المشوط لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، قال: «الأمور تسير بصورة ممتازة، وعدد الراغبين في المشاركة زاد على خمسمئة مشارك».

وحيا القائمون على تنظيم السباق الجهود المبذولة من بلدية أبوسليم الراعي الرسمي للسباق ومكتب النشاط المدرسي بها على حرصهم وتوفيرهم كافة المتطلبات التي ستساهم في النجاح.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للمتفوقين على مستوى الفردي والفرق، كما أن باب التسجيل للراغبين في المشاركة ما زال مفتوحًا حتى الأيام الاولى من فبراير المقبل.

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