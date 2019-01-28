الأهلي بنغازي يصعد مشكلة عودة إلى «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 10:35 مساء
محمد عودة «يسار» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، برئاسة خالد السعيطي، تقديمها شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد المدرب المصري محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومساعده طلعت محرم، متهمة إياهما بمخالفة بنود من خلال التوقف من طرف واحد عن القيام بمهام عملهما مع الفريق.

وأكد النادي في بيان نشره اليوم على صفحته بـ «فيسبوك»، أن مجلس إدارته اجتمع بعودة في تونس من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق لحين الاتفاق مع مدرب آخر يتسلم منه المهمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، لكنه أصر على رفض العودة مع الفريق إلى بنغازي، وطالب بفسخ العقد بالتراضي، إلا أن رئيس النادي أبلغه بأن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي إذا أراد الرحيل.

وكان عودة رفض العودة مع بعثة فريق الأهلي بنغازي من تونس إلى ليبيا، عقب الخسارة أمام نصر حسين داي الجزائري، والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ 32 مكرر.

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