حزمة عقوبات من لجنة المسابقات لأندية بالممتاز

فريق الخمس الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

عاقبت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة الهادي السويطي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي السويحلي، بتغريمه بمبلغ ألف دينار، وكذلك معاقبة فريق الخمس بدفع غرامة قيمتها 500 دينار.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات تأديبية أصدرتها لجنة المسابقات تجاه بعض الأندية، قبل إنطلاق الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وجاء في قرار لجنة تنظيم المسابقات رقم 8 للموسم الجاري، قبول الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد المصراتي في مباراته أمام السويحلي شكلاً ورفضه في الموضوع، وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقته لجنة أوضاع اللاعبين.

