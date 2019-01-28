السويحلي يفوز على أهلي بنغازي في «سداسي» الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 يناير 2019, 08:21 مساء
نجوم فريق السويحلي للكرة الطائرة (صفحة السويحلي)

حققت طائرة السويحلي، اليوم، فوزًا صعبًا في منافسات الدور السداسي المؤهل للفوز بلقب الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة، على حساب الأهلي بنغازي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

فاز السويحلي فى الشوط الأول «25- 16»، وتعادل الأهلي بنغازي بفوزه بالشوط الثاني «25- 23»، وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الثالث «25- 20»، فنظم الأهلي صفوفه وتفوق بالشوط الرابع «25- 21»، ليلجأ الفريقان إلى لعب شوط حاسم، فاز به السويحلي «15- 11».

وأضاف السويحلي إلى رصيده نقطتين ليصبح ثماني نقاط من ثلاث مباريات، فيما أصبح للأهلي بنغازي نقطة وحيدة من ثلاث مباريات.
ويقام الدور السداسي بنظام التجمع ومن نصف دوري، بواقع ثلاث مباريات يوميًّا ودون حضور الجمهور.

وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة التي ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين؛ التجمع الأول فى ملعب الفريق الحائز على الترتيب الثاني في الدوري السداسي، والتجمع الثاني في ملعب الفريق المتحصل على الترتيب الأول فى الدوري السداسي، والفريق الأكثر نقاطًا فى تجمعي الدوري الرباعي سيتوَّج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.
 

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