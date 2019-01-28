لجنة الطوارئ بـ«كاف» تضيء طريق «مصر 2019» أمام«فرسان المتوسط»

من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في ذهاب تصفيات الأمم (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عددًا من القرارات المهمة التي تزيح الستار عن نظام التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019»، وتاريخ إجراء قرعة البطولة أمام الأهرامات المصرية، وعدد من الأمور الإجرائية المهمة التي تخص البطولة.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ بـ«كاف» عقدت اليوم اجتماعًا في القاهرة برئاسة رئيس الاتحاد أحمد أحمد، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة توتال كأس الأمم الأفريقية، مصر2019 هاني أبوريدة.

وجاءت قرارات لجنة الطوارئ، على النحو التالي:

- تاريخ قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019

- سيكون يوم الجمعة 12 أبريل 2019 في مكان تاريخي بمواجهة تمثال أبو الهول والأهرام.

- تقام بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية، مصر 2019، بنظامها الجديد بمشاركة 24 فريقًا، وتبدأ من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.



وعقب تقديم الجدول الزمني للاستعدادات المقترح من الإدارة، أوصى الرئيس بمضاعفة ورش العمل في كل المجالات: الحكام، البروتوكول، الأمن، منسقو الإعلام، المدربون، منسقو العموم.

نظام التأهل

- تم التأكيد على نظام التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، حيث إن المرحلة الفعلية للتصفيات، تتكون من 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، والبلد المضيف يلعب في واحدة من المجموعات. مبارياته يتم العمل بها.

الأول والوصيف من المجموعات الـ11 التي لا تضم البلد المضيف يتأهلان لنهائيات البطولة.

بالنسبة للمجموعة التي تضم المضيف، ونظرًا لتأهل المضيف مباشرة بغض النظر عن النتائج، يتم تطبيق السيناريوهات التالية:

- إذا كان البلد المضيف في الترتيب الأول، يتأهل المضيف بالإضافة لثاني المجموعة.

- إذا كان البلد المضيف في الترتيب الثاني، يتأهل المضيف بالإضافة لأول المجموعة.

- إذا كان البلد المضيف في الترتيب الثالث أو الرابع، يتأهل المضيف بالإضافة لأول المجموعة.

موعد السوبر

أقرت لجنة الطوارئ مقترح إقامة مباراة CAF كأس السوبر يوم 29 مارس 2019 في الدوحة، قطر.