بالصور: الأولمبي يضم تونسيًا وإيفواريًا ونيجيريًا بعد المدرب الجديد

المحترف النيجيري المهاجم ﺃﺣﻤﺪ موسى ﻛﻮﻟﻮ (المركز الإعلامي)

عزز فريق الأولمبي بالزاوية صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة محترفين من تونس وساحل العاج ونيجيريا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المدرب منير اشبيل لتدريب الفريق الأول الذي يتواجد حاليًا في آخر ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

وتعاقدت الإدارة مع المحترف التونسي حسان الحرباوي في مركز الجناح الأيمن، وسبق له أن لعب في أندية ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻭﻧﺎﺩﻱ اﺗﺤﺎﺩ ﺑﻦ ﻗﺮﺩﺍﻥ.

كما دعَّم الأولمبي صفوفه باللاعب العاجي ﻛوليبالي ﺁﻧﺠﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ القادم ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺎﺟﺴﺘﻚ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 18 عامًا لعب صانع ألعاب.

وتعاقدت الإدارة أيضًا مع المحترف النيجيري المهاجم ﺃﺣﻤﺪ موسى ﻛﻮﻟﻮ لاعب سابق لنادي ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.

العاجي ﻛوليبالي ﺁﻧﺠﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ (المركز الإعلامي)

التونسي حسان الحرباوي (المركز الإعلامي)

المدير الفني الجديد للأولمبي منير اشبيل (المركز الإعلامي)