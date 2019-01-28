طائرة السويحلي والأهلي طرابلس في القمة قبل موقعة الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 يناير 2019, 03:17 مساء
مباراة سابقة في الكرة الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع ثلاث مباريات في سداسي الكرة الطائرة، المباراة الأولى تجمع السويحلي مع الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء النصر والتصدي، وفي المباراة الثالثة يلتقي الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي.

وقبل مباريات اليوم تأتي الصدارة لصالح السويحلي والأهلي طرابلس بست نقاط لكل منهما، ومن خلفهما النصر والاتحاد المصراتي بثلاث نقاط لكل منهما، أما الأهلي بنغازي والتصدي دون نقاط من مباراتين.

وتخلد جميع الفرق غدًا الثلاثاء للراحة، على أن تستكمل المنافسات الأربعاء، وتجمع المباراة الأولى الاتحاد المصراتي مع النصر، وتعقبها مباراة التصدي مع الأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة تجمع الأهلي طرابلس مع السويحلي.

ويشهد الخميس المباراة الأولى بين الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، ويعقبها لقاء النصر والأهلي طرابلس، وفي المباراة الثالثة مواجهة بين السويحلي والتصدي.

ويقام الدور السداسي بنظام التجمع، من نصف دوري، بواقع ثلاث مباريات يوميًا، دون حضور الجمهور، وتتأهل الفرق الحاصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة التي ستقام بنظام التجمع من مرحلتين.

التجمع الأول في ملعب الفريق الحائز الترتيب الثاني في الدوري السداسي، والتجمع الثاني في ملعب الفريق الحاصل على الترتيب الأول في الدوري السداسي، والفريق الأكثر نقاطًا في تجمعي الدوري الرباعي سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.

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