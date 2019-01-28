الاتحاد الليبي يفرج عن المؤجلات ويعلن مباريات الأسبوع السادس

مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري الليبي (المركز الإعلامي)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي جدول مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز، بما في ذلك المباريات المؤجلة بسبب انشغال الرباعي الأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس والاتحاد في بطولتي أفريقيا قبل الخروج المتتالي والوداع المبكر.

الثلاثاء 29 يناير

خليج سرت يلتقي النصر بملعب سرت المراقب أبوالقاسم الحبيب (مؤجلة).

التحدي يتبارى مع الأنوار بملعب البيضاء والمراقب جاد المولى سالم.

رفيق يستضيف أبوسليم على ملعب صرمان والمراقب عوض عبدالسلام.

الجمعة 1 فبراير

الأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب مساعد والمراقب مسعود الغواري (مؤجلة).

المدينة يواجه الخمس بملعب طرابلس والمراقب عبدالقادر جموم.

الأولمبي يستضيف الاتحاد بملعب الزاوية والمراقب خالد عدال.

السبت 2 فبراير

الهلال يلتقي دارنس على ملعب البيضاء والمراقب إدريس حدوت.

الوحدة يستضيف الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس والمراقب عبدالفتاح التريكي.

الأحد 3 فبراير

خليج سرت يواجه نجوم أجدابيا بملعب سرت والمراقب مفتاح محمد.

الإثنين 4 فبراير

شباب الجبل يلتقي النصر بملعب البيضاء والمراقب جمعة الخمسي.

الثلاثاء 5 فبراير

الصداقة يستضيف الأهلي بنغازي بملعب شحات والمراقب توفيق الضاوي.

التعاون يلتقي الأخضر بملعب سرت والمراقب عبدالحفيظ العقوري.

المحلة يتبارى مع السويحلي بملعب طرابلس والمراقب عبدالله أبوعصارة.

الأربعاء 6 فبراير

الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب طرابلس والمراقب السنوسي خير.